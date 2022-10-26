Терапевт Ромасов назвал последствия «капельниц здоровья»

«Капельницы здоровья» стали популярной процедурой для «оздоровления» организма и улучшения самочувствия. Все больше людей считают, что такой метод поможет решить проблемы с усталостью, стрессом, а также замедлить процессы старения. О том, эффективен ли этот метод для поддержания здоровья и безопасно ли делать капельницы без серьезных показаний, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

«Капельницы здоровья», «капельницы красоты и здоровья» или «IV-терапия» – собирательное понятие. Каждая клиника предлагает разный состав таких «миксов», но наиболее часто в них попадают следующие вещества, которые могут комбинироваться между собой: альфа-липоевая кислота, янтарная кислота; витамин С, препараты железа в парентеральной форме, глутатион, различные виды аминокислот, гидролизат плаценты, препараты для хелатирования, гептрал, магний, кальций, цинк, витамин С, витамины группы В, витамины группы Д, никотинамид, рибофлавин, коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, реамбирин, цитофлавин, аминовен, L-карнитин, глюкоза, инозин, метионин, мельдоний, актовегин», — сказал он.

По словам специалиста, большая часть клиник, практикующих данные услуги, строят свою концепцию на «коктейле Майерса» – смеси, состоящей из витаминов группы В, витамина С, минералов, в частности, магния и кальция в больших дозах и смешанных со стерильной водой для инъекций. Сторонники обосновывают этот метод лечения тем, что у препаратов в жидкой форме и вводимых внутривенно лучшая и более быстрая усвояемость и терапевтический эффект. Доказательная база у данного коктейля слабая: исследований о его эффективности проведено мало, и результаты большинства из них сообщают об отсутствии каких-либо достоверных статистических преимуществ перед плацебо.

Также отдельные препараты из составляющих состав данных «коктейлей» вызывают вопросы, к примеру: гептрал – считается БАДом. Актовегин, который советуют для «чистки сосудов» и любых проблем с сердечно-сосудистой системой, в США, например, запрещается к использованию, в различных исследованиях до сих пор не доказана его эффективность и даже безопасность.

«Лаеннек – гидролизант плаценты. Производитель до сих пор не опубликовал спецификацию состава. Как получается данный гидролизант, неизвестно. Препараты для хелатирования же являются действительно лекарственными, но стоит помнить, что у них есть строгое показание – отравление солями тяжелых металлов. Профилактический эффект других препаратов из списка также не был доказан», — добавил Ромасов.

В качестве показаний для применения «капельниц здоровья и красоты» упоминают: детоксикация после употребления чрезмерных доз алкоголя, терапия обезвоживания и восполнения баланса полезных веществ после интенсивных физических нагрузок, терапия «синдрома хронической усталости», снижение стресса и депрессии, увеличение работоспособности, эффективности и памяти и так далее.

«Все внутривенные и внутривенные капельные препараты назначаются только врачами. Избыточное одномоментное поступление большого количества жидкости может вполне привести к отеку легких и последующей острой сердечной недостаточности. Избыточная нагрузка лекарственными препаратами и избыточным объемом жидкости плохо сказывается на состоянии людей с хроническими заболеваниями почек и печени», — заключил терапевт.

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