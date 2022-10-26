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Почти треть россиян не знают, какие счетчики установлены в их квартирах

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В преддверии повышения тарифов на ЖКХ специалисты компании «Домиленд», крупнейшего разработчика IT-платформ для управляющих компаний, решили выяснить, как россияне контролируют расход ресурсов и что, по их мнению, влияет на экономию за ЖКУ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Так, 21% респондент отметили, что у них установлен счетчик воды, еще 14% – счетчик электроэнергии, 2% – счетчик тепла. При этом все озвученные приборы оказались лишь у трети россиян, 34%. А еще чуть менее трети, 29%, и вовсе не знают, какие счетчики у них стоят.

Тем не менее, ровно половина опрошенных, 50%, ежемесячно сверяют и передают показания тех или иных ИПУ. 12% стараются взять это за правило, но пока еще периодически забывают, 4% передают, но очень редко. А вот более трети респондентов этого не делают. Так, 19% поделились, что у них нет ни времени, ни желания на лишние действия. А 15% вообще не видят в этом смысла, так как уверены, что их все равно обсчитают.

В компании также поинтересовались, замечают ли собственники и арендаторы жилья экономию по приборам учета коммунальных ресурсов. Большинство, 33%, считают, что никакой экономии в этом вопросе не было и не будет. Еще четверть просто не задумывались об этом и, как следствие, не замечали такой выгоды. Оставшаяся половина высказалась менее скептично. 22% видят экономию, но скорее по причине того, что самостоятельно контролируют расход и тщательно за этим следят. А вот 20% считают, что экономия есть именно по причине того, что им не приходится переплачивать за общее потребление дома.

Отдельно в «Домиленд» решили разобраться в вопросе установки счетчика тепла. Здесь 34% опрошенных поделились, что дополнительно такой прибор не устанавливали, так как стоит общедомовой счетчик. У 25% индивидуальный счетчик в квартире был предустановлен застройщиком. Еще 18% не знали, что можно и/или нужно ставить такой прибор. А 15% установили самостоятельно, так как видят в этом реальную выгоду и возможность экономии. 8% установили просто потому, что все устанавливали.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что в России могут значительно вырасти коммунальные платежи.

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