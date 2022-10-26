Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
РЕН ТВ: в Великом Новгороде банда подростков вымогает... 15:02
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54
ФСБ задержала главу Федерации ММА Ленинградской области... 14:54
Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров... 14:54

МЧС: ПДК вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Петербурге в норме

close
100%
Depositphotos

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке Санкт-Петербурга в Колпинском районе остается в пределах нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Превышение ПДК в воздухе в связи с пожаром на складе не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе в поселке Металлострой на юго-востоке города увеличилась до 12 тыс. кв. м. Горит здание склада размером 100 на 240 м. В тушении участвуют 45 единиц техники и 160 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен третий ранг сложности.

До этого пожар произошел на территории склада «Ногинск-Технопарк» в Москве. Тогда возможной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+