Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья сотрудника Третьяковки потеряла его после отправки... 15:08
Юмористка Вильясеньор покинула телешоу Saturday Night Live из-за... 15:04
РЕН ТВ: в Великом Новгороде банда подростков вымогает... 15:02
Дума приняла во II чтении законопроект об альтернативной службе... 15:02
Конфликт между активистами движения «Стопхам» и водителем... 15:01
В США женщина рассказала об отце-маньяке, заставлявшем ее прятать... 14:59
«Киевские электросети»: в Киеве и области введены... 14:59
Хью Джекман выступил за переименование третьей части... 14:56
Генштаб ВСУ сообщил о наращивании группировки военных... 14:55
В Курске «гадалки» сняли порчу с пенсионерки... 14:54

В Аргентине сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины от коронавируса

close
100%
Depositphotos

Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19, которые доказали ее безопасность и эффективность. Об этом сообщает Национальный научный и технический исследовательский совет страны (CONICET).

«Аргентинская вакцина ARVAC Cecilia Grierson безопасна и очень иммуногенна, следует из отчета о клинических испытаниях первой фазы, в которых участвовали 80 здоровых людей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вакцину предполагается использовать как бустерную дозу. В совете отметили, что это первая вакцина от инфекционных заболеваний, которая была полностью произведена в Аргентине.

В CONICET подчеркнули, что препарат эффективно защищает от штаммов «омикрон» и «гамма».

Также сообщается, что исследования второй и третьей фазы планируется завершить в первом квартале 2023 года.

26 апреля сообщалось, что в Аргентине, в лаборатории Richmond, с нуля планируют запустить производство «Спутник V».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+