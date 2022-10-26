В Аргентине сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины от коронавируса

Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19, которые доказали ее безопасность и эффективность. Об этом сообщает Национальный научный и технический исследовательский совет страны (CONICET).

«Аргентинская вакцина ARVAC Cecilia Grierson безопасна и очень иммуногенна, следует из отчета о клинических испытаниях первой фазы, в которых участвовали 80 здоровых людей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вакцину предполагается использовать как бустерную дозу. В совете отметили, что это первая вакцина от инфекционных заболеваний, которая была полностью произведена в Аргентине.

В CONICET подчеркнули, что препарат эффективно защищает от штаммов «омикрон» и «гамма».

Также сообщается, что исследования второй и третьей фазы планируется завершить в первом квартале 2023 года.

26 апреля сообщалось, что в Аргентине, в лаборатории Richmond, с нуля планируют запустить производство «Спутник V».