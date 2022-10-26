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«Известия»: власти предложили выдавать жилье переселенцам из новых регионов РФ

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Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и член комитета Александр Якубовский обратились к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением выдавать жилье беженцам из ДНР, ЛНР и Запорожской области на условиях социального найма. С текстом письма ознакомились «Известия».

По информации издания, депутаты предложили покупать жилье у девелоперов на первичном рынке недвижимости, а также и на вторичном. Сейчас жилье по жилищным сертификатам в России могут получать только жители Херсонской области. С помощью сертификата жилье можно купить как на первичном, так и на вторичном рынке, и использовать под индивидуальное жилищное строительство.

Ранее российским девелоперам предложили передавать часть квартир под социальные нужды в обмен на предоставление земли под застройку.

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