В Южно-Сахалинске нашли тело женщины с множественными травмами

В Южно-Сахалинске обнаружили тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Сахалинской области.

Погибшую россиянку нашли в квартире дома на Авиационной улице. По версии следствия, к убийству женщины причастен ее 46-летний сожитель, с которым погибшая накануне распивала алкоголь. Во время застолья женщина назвала мужчину другим именем, из-за чего между ними завязался конфликт. В ходе выяснения отношений россиянин избил сожительницу, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

По факту гибели россиянки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящий момент подозреваемый задержан, правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Москве нашли тело 59-летней местной жительницы, работавшей директором кинологического клуба. На лице женщины криминалисты заметили множество ран, в том числе и от укусов.