Опрос: 64% россиян считают сон самой приятной активностью

Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club и исследовательская компания Aventica провели опрос и узнали, какие рутинные дела не нравятся россиянам и как использование онлайн-сервисов влияет на их уровень комфорта. Результаты имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно данным исследования, больше всего россияне любят спать — 64% опрошенных отметили сон как самую приятную активность. Прием пищи занял второе место среди приятных дел, его выбрали больше половины респондентов. Чуть менее популярным стало общение вживую и совместное препровождение с детьми или друзьями (49%).

Среди самых нелюбимых занятий россиян первое место заняла уборка квартиры (42%). Второе место досталось работе (26%), а третье — поездкам на общественном транспорте (24%). Несмотря на то, что половина россиян назвала прием пищи одной из приятных активностей, закупка продуктов и сам процесс приготовления еды не вызывает их симпатии — почти четверть жителей российских городов назвали походы по магазинам и готовку самой неприятной рутиной.

Результаты исследования показывают, что постоянные пользователи онлайн-сервисов оценивают свой уровень комфорта и удовлетворенности от жизни выше, чем остальные. Так, использование сервисов для занятий спортом, онлайн-обучения, заказа такси хотя бы чаще раза в месяц позволяет в среднем повысить ощущение удовлетворенности человека от жизни почти на 10%. При этом использование сервисов доставки еды и продуктов, а также заказа клининга может сэкономить более двух недель в году, которые можно потратить на совместный досуг с близкими и другие приятные дела.

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