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На Украине ограничили жителей в энергоснабжении для стабилизации систем

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Диспетчерский центр компании «Укрэнерго» ограничил энергоснабжение ряда украинских регионов в целях стабилизации работы электросетей, сообщает компания в своем Telegram-канале.

Отмечается, что «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей объем, на который нужно ограничить потребление электричества в Днепровском, Западном, Северном, Центральном, Юго-Западном и Южном регионах Украины.

В компании подчеркнули, что это делается для поддержки стабилизационной работы энергосистемы, а именно, для снижения нагрузки на сети, обеспечения постоянной балансировки системы и предотвращения повторных аварий.

«Такие меры дают возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей», — указали в «Укрэнерго».

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы смогут «посидеть без воды, без света и без тепла» и справятся, так как многие из них еще помнят 90-е и умеют выживать.

С 10 октября российские ВС наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, это стало ответом на теракт на Крымском мосту и попытки диверсий на Запорожской и Курской АЭС.

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Операция на Украине
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