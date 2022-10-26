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Эксперт заявил, что Россия имеет необходимый опыт и средства для перестройки экономики

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Газета.Ru

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал итоги совещания президента России Владимира Путина с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Он подчеркнул, что это очень важное совещание. Потуремский отметил, что на заседании обсудили решение экономических задач, и самое главное, по его мнению, обсудили основные приоритеты страны, к которым относится обеспечение победы России в ситуации борьбы за суверенитеты в ситуации конфликта.

«Это основное, что происходило на совещании», — сказал он.

Напомним, Путин провел первое заседание координационного совета — структуры, созданной для взаимодействия между органами власти в рамках задач, возникающих в период спецоперации. Подобное мероприятие впервые проходило с участием президента.

«Еще одной очень важно темой обсуждения стала структурная перестройка экономики под задачи текущей ситуации. Если говорить про инструменты, то предельно понятно, что используются лучшие тактики, которые использовала власть и государство в период пандемии», — добавил Потуремский.

На заседании президент потребовал от чиновников более высоких темпов работы по всем направлениям и более «реалистичной оценки ситуации».

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы практически по всем направлениям», — сказал глава государства.

Кроме того, Путин призвал «всех настроиться на содержательную работу в новом формате» и не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами.

«Именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм, как координационный совет», — пояснил президент.

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