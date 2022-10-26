В Индонезии тело пропавшей женщины нашли внутри семиметрового питона

В Индонезии семиметровый питон целиком проглотил 54-летнюю женщину. Об этом сообщает портал Coconuts.co.

Сборщица каучука из округа Бетара пропала без вести 23 октября 2022 года. На поиски женщины вышли полицейские и односельчане индонезийки, однако все, что им удалось найти, — сандалии, куртка и нож, принадлежавшие женщине.

В ходе поисковых работ полицейские обнаружили огромного семиметрового питона с раздувшимся животом. Правоохранители вспороли живот змеи и обнаружили там тело погибшей женщины.

«Тело жертвы не разложилось, когда мы обнаружили его внутри змеи. Это значит, что ее проглотили целиком совсем недавно», — рассказали в местной полиции.

Ранее зоологи обнаружили, что питон может проглотить огромную добычу благодаря сверхэластичной коже.