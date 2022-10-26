В Госдуме обсудили борьбу с буллингом и киберагрессией среди студентов

На круглом столе комитета по молодежной политике «Внутригрупповые конфликты в студенческой среде как угроза социальной стабильности. Социальные технологии эскалации и медиации конфликтов» состоялось обсуждение борьбы с буллингом и киберагрессией среди студентов. К участию были приглашены студенты и сотрудники ведущих ВУЗов страны: МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Плеханова и других.

По итогам круглого стола был принят ряд решений, в том числе рекомендации для сотрудников администраций и преподавателей ВУЗов, которые призваны помочь грамотно урегулировать конфликты среди студентов.

«За последние 2 месяца было уже два громких скандала в студенческой среде – в МГУ и ВШЭ в контексте специальной военной операции. Радикализация конфликтов — это работа на врага, она ведет к разобщенности. Нам нужно работать на опережение и создать условия, где студенты смогут цивилизованно обмениваться мнением, слышать и поддерживать друг друга», — сказал председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

В рекомендации для ВУЗов Метелев призвал заложить те механизмы и приемы, которые помогут студентам конструктивно и цивилизованно выражать свое мнение, а также реагировать на мнение идеологических оппонентов.

«Мы обратимся к Минобрнауки и предложим ввести в университетах практику медиации конфликтов и обновить дисциплину безопасность жизнедеятельности, включив туда модули по психологической и кибербезопасности, а также актуальные темы, которые помогут студенту справляться с возникающими угрозами», — добавил он.

По мнению участников круглого стола, социально-психологическая напряженность в студенческой среде может становиться важным фактором снижения общей социальной стабильности в нынешних условиях. Повсеместное проникновение информационных технологий создает угрозу неконтролируемого роста конфликтов, возникающих в университетах. Для того, чтобы эффективно этому противостоять, студенческое сообщество должно иметь устойчивые формы самоорганизации. Участники обсуждения предложили рассмотреть возможность создания структуры, объединяющей разрозненные студенческие советы в ВУЗах.

В рекомендациях отмечается, что оптимальным вариантом для профилактики возникновения конфликтов является преобразование группы в коллектив, сплоченный на основе целей, общих ценностей, совместной деятельности и общения. Отношения «педагог – группа» наиболее важны для построения коллектива, педагог определяет характер совместной деятельности, цели и задачи студенческой группы, содействуя тому, чтобы эти цели и задачи были усвоены и приняты группой.