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Темнокожая британка подала в суд на коллег, отказавшихся ехать с ней в одном лифте

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Темнокожая женщина из Англии подала в суд на коллег, которые отказались ехать с ней в одном лифте, и выиграла дело, пишет Daily Mail. Она уверена, что стала жертвой расизма.

Шерил Спрагг рассказала, что придержала двери лифта для коллег, но была оскорблена их реакцией — те, по ее словам, демонстративно прошли мимо, показав свое пренебрежение. Такая реакция обидела британку ямайского происхождения, и она подала в суд.

Женщина утверждала, что стала жертвой дискриминации по расовому признаку. Ее коллеги отрицали все обвинения, утверждая, что не зашли в лифт, так как спешили по делам. Впрочем, суду доводы ответчиков показались неубедительными, поэтому Шерил должны выплатить компенсацию.

«Мы считаем, что это было поведение, оскорбляющее ее [Шерил] достоинство. Это было оскорбительно и унизительно», — прокомментировала свое решение судья.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Спрагг столкнулась с дискриминацией на работе, когда пыталась получить новую должность и обнаружила, что предпочтение отдавалось «белым континентальным европейцам».

Ранее китаянка подала в суд на коллегу, который сломал ей ребра, слишком сильно обняв.

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