Стали известны подробности уголовного дела против директора Собчак

Коммерческого директора медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне ТАСС сообщал о задержании в Москве Суханова в рамках уголовного дела. Тогда не уточнялось, по какой именно статье возбуждено дело.

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова.

«Это продолжение той большой истории», — сказал источник РИА Новости.

В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых распространили ложную информацию о предпринимателях и «высокопоставленных лицах» и требовали деньги за ее удаление. В отношении них были возбуждены уголовные дела о вымогательстве в крупном и особо крупном размерах.

Согласно информации агентства, речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief». Источник в правоохранительных органах заявил, что среди тех, кто заявил о совершенном преступлении, оказался один из топ-менеджеров «Ростеха», в компании комментировать эту информацию отказались.

Ранее также сообщалось, что помимо Кирилла Суханова, был арестован еще один человек, предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).