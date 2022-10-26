Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что синоптики прогнозируют хорошую погоду в Москве на выходных, сообщает РИА Новости.

«Предварительно у нас будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха и в ночные, и в дневные часы будет положительная. В субботу ожидается минимальная температура плюс 4 — плюс 6, максимальная — плюс 7 — плюс 9», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье ночью ожидается дождь, а кроме того прогнозируется повышение температуры.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что «переобувать» автомобиль, меняя летнюю резину на зимнюю, нужно после того, как погода даст определенный сигнал.

При этом, по его словам, слишком поздно менять летние шины на зимние опасно, так как утром бывают заморозки и на дорогах появляется гололед. Это опасно для водителей, которые ездят на работу к определенным часам.