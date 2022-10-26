Американка нашла фото «инопланетянина» в машине, просматривая Google Earth

Американка рассказала, что нашла фотографию «инопланетянина» в машине, просматривая сервис Google Earth.

По словам Кристал Паттерсон, она воспользовалась Google Earth, чтобы выяснить, где находится гаражная распродажа, о которой ей сообщили знакомые. Просматривая панорамные снимки улиц, женщина обратила внимание на машину, попавшую в кадр. Рассмотрев снимок поближе, американка увидела на пассажирском сидении «инопланетное лицо».

«Кто-нибудь может сказать мне, что я увидела?», — обратилась Кристал к пользователям соцсетей.

Некоторые комментаторы решили, что Паттерсон действительно обнаружила какой-то секретной кадр, другие же уверены: всему виной оптическое искажение, поэтому не стоит разглядывать на фото «пришельца».

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