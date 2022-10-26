Жителя Дагестана, вступившего в ИГ* в Турции, приговорили к 16,5 годам колонии

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана виновным в содействии деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что в 2015 году Ахмеднабиев Саад приехал в Турцию и стал членом преступной группы, которая занималась финансированием террористической организации. Вплоть до 23 мая 2017 россиянин собирал средства под видом благотворительности и перечислял их членам ИГ.

«Подсудимый осуществил сбор и скоординировал поступление на банковские карты от различных лиц денежных средств в общей сумме 8 213 121 руб. и их дальнейшее перечисление на нужды участников ИГ», — говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали группу приверженцев «Исламского государства» (организация запрещена в России) при подготовке теракта в здании городского отделения полиции.