Источник РИА Новости заявил, что Собчак покинула Россию

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак покинула Россию и направилась в Литву. Об этом заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал источник.

По данным Telegram-канала 112, журналистка недавно пересекла границу с Литвой.

Ранее канал писал, что в доме Собчак в Московской области проходят обыски.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Портал Baza уточнял, что, помимо него, был задержан еще один человек — предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».