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В Индии леопард похитил и загрыз годовалую девочку на глазах у матери

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Wikimedia Commons

В Индии леопард напал на местную жительницу с годовалым ребенком и растерзал младенца на ее глазах. Об этом сообщает Indian Express.

Инцидент произошел в пригороде города Мумбаи. Девочка играла во дворе вместе с матерью, а когда женщина отвернулась, то из кустов выпрыгнул хищник, напал на младенца и унес в лес.

Жители деревни спустя час нашли ребенка в 300 метрах от дома. Ее тело было в ранах и укусах. Девочку госпитализировали, но довезти до больницы не успели — она скончалась.

Представители лесной службы установили 12 фотоловушек и клетку в радиусе километра от места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Индии обнаружили полусъеденное тело 25-летнего охранника. Инцидент произошел в одной из деревень штата Уттар-Прадеш. Мужчина работал сторожем на ферме и ночью вышел справить нужду в поле. Там на него напал неизвестный хищник. Предположительно, это был тигр или леопард.

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