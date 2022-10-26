Baza: для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт

Портал Baza сообщает, что, по предварительной информации, для задержания журналистки Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3.

«Однако, по данным ряда СМИ, Ксении Анатольевне все же удалось выехать из страны: через Минск она попала в Литву», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Портал Baza уточнял, что, помимо него, был задержан еще один человек — предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Сама Собчак подтвердила задержание Суханова. Журналистка уточнила, что директора задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

Известно также, что утром 26 октября в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски.