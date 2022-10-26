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Гражданку Украины задержали во Внуково со спрятанными в лифчике долларами и бриллиантами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В аэропорту Внуково задержали 41-летнюю гражданку Украины по подозрению в контрабанде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Женщина летела в Турцию и, не заполнив таможенную декларацию, пыталась провезти крупную сумму денег. При досмотре у пассажирки нашли $4 тыс., спрятанные в бюстгальтере, а в сумке у нее оказались ювелирные украшения и бриллианты. Общая сумма контрабанды составила более миллиона рублей.

Украинку задержали — ей может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пограничники в США задержали мужчину, который пытался вывезти в Канаду контрабандой трех питонов. Нарушитель спрятал змей в своих штанах. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере $250 тыс. Ситуацию усугубляет и то, что американец пытался вывезти инвазивные виды рептилий, которые охраняются законом.

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