Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Депутат Журова заявила, что уже давно нужно было решить допинговое... 14:09
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 60 украинских военных и... 14:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского предприятия –... 14:06
Apple прекратила рекламу азартных игр после скандала 14:06
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене запрета призыва... 14:03
Дочь Заворотнюк рассказала о перенесенной операции 14:03
Медики нашли доказательство того, что вейпинг опаснее обычного курения 14:02
Советник президента Литвы: военная помощь Украине включает не только... 14:02
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что газохранилища компании... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01

СК: экспертиза признала невменяемым москвича, зарезавшего пожилого отца

close
100%
Depositphotos

В Москве завершили расследование в отношении 32-летнего мужчины, который нанес своему отцу смертельные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что 13 июля 2022 года мужчина жестоко избил своего отца, а после несколько раз ударил его ножом. В результате полученных травм пожилой россиянин скончался. Тело погибшего нашла его супруга.

В ходе расследования в отношении сына убитого провели психолого-психиатрической экспертизу.

«В момент совершения инкриминируемых деяний он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», — заключили специалисты.

В ближайшее время правоохранительные органы решат вопрос о принудительном лечении россиянина.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске обнаружили тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По версии следствия, к убийству женщины причастен ее 46-летний сожитель, с которым погибшая накануне распивала алкоголь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+