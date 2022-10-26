RT: обыски провели у Собчак, так как ей принадлежит канал, для которого вымогали деньги

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у журналистки и телеведущей Ксении Собчак, так как ей принадлежит канал, для которого, по данным следствия, вымогали деньги, сообщает телеканал RT.

Телеканал уточняет, что информация была получена от двух источников, знакомых с делом.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга журналистки «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Портал Baza уточнял, что, помимо него, был задержан еще один человек — предположительно, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Ранее РИА Новости сообщили, что журналистка, телеведущая Ксения Собчак покинула Россию и направилась в Литву, прибыв туда через Белоруссию.