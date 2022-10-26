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Жителя Москвы обвиняют в групповом изнасиловании коллеги в отеле

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Depositphotos

В Москве местный житель обвиняется в групповом изнасиловании своей коллеги. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 1 августа 2022 года в гостинице на Ленинском проспекте. Накануне на работе двое мужчин познакомились с девушкой, которая пришла на стажировку с планами на дальнейшее трудоустройство. Россиянка выпила в компании новых коллег и употребила неизвестное вещество, после чего мужчины привезли ее в отель и изнасиловали.

Одному из мужчин уже предъявили обвинение. Сейчас он находится в СИЗО.

«Его причастность к совершению инкриминируемых преступлений полностью подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в частности, показаниями потерпевшей, допросами свидетелей, протоколами очных ставок, записями камер видеонаблюдения, а также проведенными судебными экспертизами», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент второй соучастник преступления находится в розыске.

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве более 30 женщин «поволжский маньяк» не признал свою вину.

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