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Американец добавил отбеливатель в напиток коллеги, потому что с ним трудно работать

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Volusia County Sheriff's Office

В США арестовали мужчину, который добавил отбеливатель в стакан своему коллеге, пишет Mirror. По словам американца, с напарником было очень трудно работать.

Сотрудник магазина Джером Эллис был арестован по подозрению в отравлении и посягательстве на жизнь человека. Согласно полицейскому отчету, американец добавил отбеливатель в кружку своего коллеги, с которым поссорился накануне. Сначала мужчина отрицал обвинения, но под давлением улик сознался в содеянном.

Джером рассказал офицерам, что хотел отомстить коллеге, с которым, по его словам, невозможно работать. Несмотря на то, что отбеливатель — едкое вещество, способное сжечь ткани и органы человека, жертва Эллиса не пострадала. На данный момент следствие продолжается. О том, какое наказание грозит американцу, не сообщается.

Ранее темнокожая британка подала в суд на коллег, отказавшихся ехать с ней в одном лифте.

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