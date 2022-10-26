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Правительство направит около 59 млрд рублей на повышение зарплат медиков в регионах

Правительство РФ направит регионам дополнительно порядка 59 млрд рублей на увеличение заработной платы медицинского персонала. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства, слова которого приводит РИА Новости.

Глава кабмина указал, что обеспечение достойной оплаты труда медицинских работников является одним из приоритетов деятельности правительства. Он также напомнил, что в соответствии с «майским указом», заработные платы фельдшеров и медсестер не должны быть ниже средней зарплаты по региону, а врачи должны получать вдвое больше.

В то же время Минэкономразвития прогнозирует, что в течение года среднемесячная зарплата в России вырастет более чем на 11,5%.

«Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей», — сказал Мишустин, указывая на важность перечисления денежных средств медицинским работникам «вовремя и в полном объеме», за чем он призвал «внимательно следить в каждом российском субъекте».

Опрос сервиса HeadHunter показал, что заработной платы на основные расходы недостаточно для 39% россиян, а 38% граждан денег хватает только на жизнеобеспечение. Больше всего на зарплату посетовали рабочие (60%), медики и госслужащие (по 51%).

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