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Польша отказалась от претензий на книгу Канта, которую Макрон подарил Папе Римскому

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Vatican Media/Reuters

Польша отказалась от претензий на книгу немецкого философа Иммануила Канта, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску. Об этом министр культуры Польши Петр Глиньский написал в своем Twitter.

«Книга Иммануила Канта, подаренная президентом Эммануэлем Макроном Понтифику, не является польской военной утратой. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, министерство культуры предполагало, что это не польская утрата», — написал он.

По его словам, книга принадлежала Франции еще до начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что книга XVIII века, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе Римскому Франциску в ходе своего визита в Ватикан, могла быть вывезена немцами из Львова в годы Второй мировой войны. Такое предположение высказал бывший польский дипломат Роберт Пшчел на своей странице в Twitter.

Речь идет о трактате немецкого философа и одного из центральных мыслителей эпохи Просвещения Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года издания. На первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове».

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