Защита баскетболистки Грайнер рассчитывает в течение полугода подать жалобу на приговор

Защита двукратной олимпийской чемпионки и гражданки США Бриттни Грайнер, осужденной в России по обвинению в контрабанде наркотиков на 9 лет колонии, рассчитывает в течение шести месяцев подать жалобу на приговор в кассационную инстанцию.

25 октября Московский областной суд оставил в силе приговор Грайнер.

«У нас есть полгода на подачу жалобы... По практике обычно с момента подачи [жалобы] может пройти три месяца до ее рассмотрения», — сказал адвокат американки Александр Бойков в интервью ТАСС.

Правозащитник добавил, что сейчас Грайнер ждет, когда материалы дела будут переведены на английский язык, чтобы она могла ознакомиться с решением суда.

5 марта баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

4 августа Химкинский суд Подмосковья признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн рублей. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.