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Глава МАГАТЭ посетит СБ ООН и запросит создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что посетит Совбез ООН и обсудит создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил во время выступления на международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», передает ТАСС.

«Завтра я отлучусь с конференции на несколько часов. Я поеду в Совет Безопасности ООН, чтобы снова запросить быстрое создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — сказал он.

Ранее Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ собираются посетить два атомных объекта на Украине после заявлений о их возможной подозрительной деятельности.

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников пригласил в страну мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ из-за распространения информации о подготовке Киевом провокации на украинской территории, связанной с подрывом «грязной бомбы».

Гросси заявил, что агентство готовит визит на эти объекты в ближайшие дни.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет вопрос о подготовке Украиной провокации с использованием «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН.

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