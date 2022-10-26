Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине

Ватикан готов выступить посредником достижения мира на Украине. Об этом РИА Новости сообщил источник в Ватикане.

«Святой престол готов сделать все возможное для того, чтобы достичь мира. Если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы», — сказал он.

Ранее влиятельные структуры Ватикана и Международный олимпийский комитет (МОК) в совместном заявлении призвали мировых лидеров искать справедливые и мирные решения всех споров и конфликтов. Текст документа опубликовала 25 октября служба печати Святого престола.

Также главы государств призываются к поощрению диалога, братству между народами, отстаиванию «достоинства каждого мужчины, женщины и ребенка», в первую очередь — бедных, изгнанных и тех, кто испытывает лишение из-за войн и вооруженных конфликтов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска провести телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, чтобы завершить конфликт на Украине.