Жителям Энергодара запретили продавать алкоголь в вечернее время

В запорожском городе Энергодар с 26 октября введен запрет на продажу алкоголя с 19.00 до 10.00 следующего дня. Об этом сообщил глава энергодарской администрации Александр Волга в своем Telegram-канале.

Чиновник также подчеркнул, что продажа крепкого алкоголя и алкогольной продукции военнослужащим запрещается. Соответствующая мера принята в соответствии с решением администрации Энергодара и военной комендатуры на основании федерального закона «О военном положении».

В ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности 19 октября президент России Владимир Путин объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. В приграничных с Украиной областях был введен «средний уровень реагирования».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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