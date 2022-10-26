Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Депутат Журова заявила, что уже давно нужно было решить допинговое... 14:09
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 60 украинских военных и... 14:07
Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского предприятия –... 14:06
Apple прекратила рекламу азартных игр после скандала 14:06
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене запрета призыва... 14:03
Дочь Заворотнюк рассказала о перенесенной операции 14:03
Медики нашли доказательство того, что вейпинг опаснее обычного курения 14:02
Советник президента Литвы: военная помощь Украине включает не только... 14:02
Глава австрийской OMV Штерн заявил, что газохранилища компании... 14:02
Звезда «Кривого зеркала» Морозов считает, что юмор... 14:01

Жителям Энергодара запретили продавать алкоголь в вечернее время

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В запорожском городе Энергодар с 26 октября введен запрет на продажу алкоголя с 19.00 до 10.00 следующего дня. Об этом сообщил глава энергодарской администрации Александр Волга в своем Telegram-канале.

Чиновник также подчеркнул, что продажа крепкого алкоголя и алкогольной продукции военнослужащим запрещается. Соответствующая мера принята в соответствии с решением администрации Энергодара и военной комендатуры на основании федерального закона «О военном положении».

В ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности 19 октября президент России Владимир Путин объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. В приграничных с Украиной областях был введен «средний уровень реагирования».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+