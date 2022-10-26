МВД просит арестовать коммерческого директора Собчак и экс-главреда Tatler

Главное следственное управление Министерства внутренних дел России просит заключить под стражу коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу неназванного суда.

Медиаменеджеры проходят обвиняемыми по уголовному делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), им обоим грозит до 15 лет колонии.

В пресс-службе заявили, что материалы дела уже переданы в суд, следователь просит заключить обвиняемых под стражу до 24 декабря.

По данным источника РИА Новости, задержание Суханова и Романовского связано с уголовными делами против ряда администраторов Telegram-каналов, одним из заявителей по делу является топ-менеджер «Ростеха». Адвокат Романовского уточнил, что его подзащитному уже предъявили обвинения, при этом сам экс-главред Tatler свою вину отрицает.

По информации RT, Ксения Собчак также проходит по делу о вымогательстве, она находится в статусе подозреваемой. Сообщалось также, что утром 26 октября в ее подмосковном доме прошли обыски.

Позднее в СМИ распространилась информация о том, что журналистка через Белоруссию уехала в Литву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».