Омбудсмен призвала дать отсрочку от мобилизации мужчинам, чьи жены на 12-й неделе беременности

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала «Газете.Ru», что обратилась с письмом к председателю комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с предложением законодательно закрепить возможность отсрочки от мобилизации для мужчин, чьи жены находятся на этапе беременности сроком не менее 12 недель.

«Крепкая здоровая семья, являющаяся основой сильного государства, невозможна в отсутствие мужчины, отца будущего ребенка, гражданина Российской Федерации. В этой связи существует необходимость в разработке дополнительных мер поддержки беременной супруги гражданина, который может быть призван на военную службу по мобилизации. ​При наличии уже имеющихся оснований для предоставления отсрочки, полагаю важным дополнительно предусмотреть меры поддержки семьи по введению специальной отсрочки от призыва на военную службу мужчинам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 12 недель и до достижения ребенком после рождения возраста 6 месяцев», — заявила Волынец.

По словам омбудсмена, в настоящее время правительством Российской Федерации, Республики Татарстан, других регионов выработаны решения, направленные на защиту прав мобилизованных граждан и их семей. Например, введены специальные отсрочки мужчинам, основанием которых может быть работа по ряду специальностей на определенных предприятиях.

26 октября 2022 года Министерство обороны решило освободить от призыва в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей с беременными супругами, однако при условии, что срок беременности составляет более 22 недель, сообщила Останина в совсем Telegram-канале.

В целях усиления социальной поддержки семей граждан в Российской Федерации, уполномоченная попросила депутата Останину поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект.

Также подобное предложение Волынец планирует направить в комитет Госдумы по обороне.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.