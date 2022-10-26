Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собчак опровергла свою связь с Telegram-каналом «Тушите... 12:57
На Украине оштрафовали доцента университета... 12:55
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал главу... 12:54
Глава Минэкономразвития России сообщил о совместных проектах... 12:53
Релиз новой игры от создателей Dead Space отменили в Японии из-за... 12:53
Марк Богатырев показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц 12:52
«Прямой» сообщил о взрывах в Киеве 12:50
Китаец в отместку съел живого краба, ущипнувшего его дочь, и... 12:49
Адель сообщила о перерыве в карьере ради учебы 12:48
Стало известно, сколько «Калибров» будет нести новый корабль проекта... 12:47

В Петербурге задержали муниципального депутата по делу о незаконной миграции

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали муниципального депутата Санкт-Петербурга по делу о незаконной миграции, сообщает Мойка 78. По данным ведомства, с его помощью на учет были незаконно поставлены свыше 100 тыс. иностранцев.

«Организатор преступного сообщества при попытке скрыться от следствия задержан в Рязанской области», - говорится в сообщении ведомства.

Имени парламентария СК не уточняет. Известно, что помимо него были задержаны еще пятеро подозреваемых.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у журналистки и телеведущей Ксении Собчак, так как ей принадлежит канал, для которого, по данным следствия, вымогали деньги. Уточняется, что информация была получена от двух источников, знакомых с делом.

Накануне также стало известно о задержании коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+