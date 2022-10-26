Mash: следственные действия в доме Собчак закончены

Следственные действия в доме журналистки Ксении Собчак, которая проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, были закончены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Следственные действия в доме Ксении Собчак закончены, сейчас обыскивают ее автомобиль и придомовую территорию. Все происходит в присутствии мужа Ксении Константина Богомолова», — говорится в публикации.

26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье. По данным СМИ, они якобы занимались вымогательством у чиновников и бизнесменов денег через Telegram-каналы «за неразмещение негативной информации» о них.

Сообщалось также, что утром 26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Позднее в СМИ распространилась информация о том, что журналистка через Белоруссию уехала в Литву.

Позднее Baza сообщила, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, но она успела улететь из страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».