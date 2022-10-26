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Служившая медиком на фронтах ВОВ ветеран написала письмо участникам спецоперации

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Телеграм-канал «СОЛОВЬЁВ»

Ветеран войны из Томска, участник парада Победы в Москве 2022 года, 100-летняя Татьяна Кронцева написала письмо российским солдатам, участвующим в специальной операции на Украине. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист опубликовал в своем Теlegram-канале фотографию ветерана и сканы письма, в котором пенсионерка, лейтенант медицинской службы, техник-интендант 2-го ранга, обращается к российским военным.

«Здравствуйте, мои дорогие Защитники! Меня зовут Татьяна Федоровна Кронцева. Мне 100 лет. Много это или мало? С одной стороны, много, потому что это целый век, а с другой мало, хочется еще пожить», — говорится в письме.

Татьяна Кронцева призналась, что не может молчать, т.к. переживает за российских солдат, офицеров, медицинских работников, которые спасают и выхаживают раненых бойцов.

«Никогда бы не поверила, что в своей жизни вновь столкнусь с ужасами войны», — написала ветеран, отмечая, что она знает, насколько хрупкая наша жизнь, «ибо много раз видела смерть и как легко она эту жизнь забирает».

Жительница Томска поблагодарила военных за преданность Родине и пожелала победы.

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