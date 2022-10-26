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РИА Новости: Собчак уже полгода не видели в ее московском офисе

Ксения Собчак уже больше полугода не появлялась в своем офисе в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из жильцов дома, где расположено рабочее пространство журналистки.

Уточняется, что офис Собчак находится на втором этаже дома в Петровском переулке. Корреспонденту агентства дверь в нем не открыли, однако ему удалось побеседовать с жильцами дома и сотрудниками туристической компании «Библио-Глобус», офис которой расположен на первом этаже того же здания.

По словам сотрудников компании, они не видели, чтобы офис Собчак посещали представители силовых структур. Им также неизвестно, посещала ли сама журналистка свое рабочее место в последнее время.

Ранее стало известно, что коммерческого директора медиа-холдинга Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы «за неразмещение негативной информации» о них.

В вымогательстве в особо крупном размере также обвиняется бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

Днем 26 октября сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме у Ксении Собчак, поскольку ей принадлежит канал, для которого, по данным следствия, вымогали деньги. По данным RT и ТАСС, журналистка проходит по делу в качестве подозреваемой.

В СМИ также распространилась информация о том, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву.

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