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Пушилин призвал сотрудников администрации Амвросиевского района участвовать в кадровом конкурсе

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с руководством и сотрудниками администрации Амвросиевского района ДНР и рассказал о конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».

Пушилин отметил важность и актуальность проходящего сейчас конкурса в регионе и призвал представителей администрации участвовать в нем.

Четыре кадровых конкурса «Лидеры возрождения» — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали в сентябре, они строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлены на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления мирной жизни.

Победители будут назначены на ответственные должности в системах управления этих территорий, получат миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы.

Накануне Пушилин приглашал к участию в конкурсе бойцов подразделения «Спарта», а также волонтеров, осуществляющих свою деятельность на Донбассе.

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