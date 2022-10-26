Пушилин призвал сотрудников администрации Амвросиевского района участвовать в кадровом конкурсе

Врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с руководством и сотрудниками администрации Амвросиевского района ДНР и рассказал о конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».

Пушилин отметил важность и актуальность проходящего сейчас конкурса в регионе и призвал представителей администрации участвовать в нем.

Четыре кадровых конкурса «Лидеры возрождения» — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали в сентябре, они строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлены на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления мирной жизни.

Победители будут назначены на ответственные должности в системах управления этих территорий, получат миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы.

Накануне Пушилин приглашал к участию в конкурсе бойцов подразделения «Спарта», а также волонтеров, осуществляющих свою деятельность на Донбассе.