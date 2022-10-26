Под Саратовом четверо мужчин избили знакомого битой и утопили в канале

В Балаково вынесли приговор четверым местным жителям, обвиняемым в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

Инцидент произошел 31 августа 2021 года в городе Балаково. Вечером мужчины приехали на встречу с потерпевшим во двор одного из домов. Там между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленники избили мужчину, в том числе нанесли не менее 24 ударов по различным частям тела и голове.

После этого они положили жертву в багажник и отвезли в более безлюдное место, привязали к россиянину спущенное запасное колесо и толкнули в канал. Спустя несколько минут мужчина опустился на дно и утонул.

Приговором суда двоим злоумышленникам назначено 17 лет лишения свободы, другому — 16 лет, а последнему 14 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае 51-летний местный житель подозревается в убийстве своей сожительницы. Между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности, во время которого россиянин жестоко избил свою жертву руками и ногами. В результате полученных травм пострадавшая скончалась, однако мужчина понял это только спустя 2 недели.