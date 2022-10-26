В Госдуму внесен проект о защите русского языка от иностранных слов

В Госдуму РФ внесен законопроект правительства России, который предусматривает совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и его защиту от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ размещен в базе Госдумы.

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также вводит понятия «нормативные словари и грамматики», а также «нормативные справочники», которые фиксируют нормы современного русского языка при его использовании в качестве государственного.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на «нездоровую риторику», которая звучала с начала конфликта на Украине после заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как «элемент враждебной пропаганды», а английский является обязательным.