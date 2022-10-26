Потерпевшим по делу директора Собчак Суханова указан глава Ростеха Чемезов

Потерпевшим в деле о вымогательстве в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского указан глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательства у Чемезова С. В.», — говорится в материалах дела.

По данным следствия, Суханов и Романовский вымогали у главы «Ростеха» 11 млн рублей за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Суханов не признал вину в вымогательстве.

Накануне стало известно о задержании Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Помимо него, был задержан бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), ему предъявлены обвинения.

Также сообщалось об обысках в загородном доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении Суханова и ее отъезде из России.