В Тюмени неизвестный пытался похитить шестилетнего мальчика с детской площадки

В Тюмени местная жительница пожаловалась в правоохранительные органы на мужчину, который пытался увести ее шестилетнего сына с детской площадки. Об этом сообщает 72.Ru.

Инцидент произошел 25 октября 2022 года на улице Стахановцев.

«Моему ребенку поступило предложение от незнакомого пройти с ним в машину, где якобы для него есть конфеты. Сын отказался. Но мужчина не унимался и сказал, что он может купить ему игрушку. Мой сын побежал в сторону дома и начал орать, что он его не знает. Сын заметил, что мужчина шел за ним, поэтому он стал кричать «Помогите!». Слава богу, что все обошлось. За сына заступился прохожий, он ему сказал бежать домой, а сам как-то спугнул того странного мужчину, — рассказала тюменка.

Ребенок описал мужчину: у него были усы и щетина, а одет он был в темно-серую куртку с капюшоном, черную шапку и темно-коричневые штаны.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Вологде мужчина едва не похитил ребенка. В салоне автобуса злоумышленник увидел женщину с двумя детьми. Когда россиянка отвлеклась, он привлек внимание одного из несовершеннолетних, взял его за руку и повел к дверям транспорта. Мать заметила незнакомца и успела взять сына за руку.