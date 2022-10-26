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Дети из «Артека» записали сотни видео-открыток для военнослужащих

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Depositphotos

В Международном детском центре «Артек», где проходит финал конкурса «Большая перемена», стартовал марафон добрых слов в поддержку участников спецоперации. За первые два дня ребята подготовили более 300 видео-открыток, сообщает Российское движение детей и молодежи, организовавшее акцию.

Идея реализуется в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ.

На Дворцовой площади «Артека» открыли специальную будку, в которой участники смены могут записать видеообращение с добрыми пожеланиями для военнослужащих России и их родных.

«Спасибо огромное за то, что защищаете государственные границы, защищаете нас. Ваш труд неоценим», — обратился к бойцам финалист «Большой перемены» Владимир Панфилов из Кемеровской области.

Девятиклассник Дмитрий Мартьянов, приехавший в «Артек» из Донецка, попросил участников специальной военной операции сделать все возможное, чтобы на Донбассе как можно скорее наступил мир.

«Очень здорово, что есть такая площадка, благодаря которой можно поддержать военнослужащих, которым сейчас очень тяжело, пожелать им удачи и сказать: Спасибо!» — поделился школьник впечатлениями об участии в марафоне.

Напомним, финал «Большой перемены» для учеников 9-11 классов проходит с 23 по 28 октября традиционно в МДЦ «Артек». В нем принимают участие 1500 старшеклассников из всех регионов страны. Помимо конкурсных испытаний для ребят организована образовательная программа, творческие мастер-классы, встречи с экспертами, игры и патриотические акции.

Информацию о том, как присоединиться к акции, можно найти на сайте мывместе.рф в разделе МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ.

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