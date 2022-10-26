Директор Собчак заявил, что готов признать свою вину и извиниться перед Чемезовым

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил в суде, что готов извиниться перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым и частично признать вину. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Готов принести извинения потерпевшему и признать, что требовал у него 800 тыс. рублей, но только эту сумму», — сказал он.

ранее стало извсетно, что Суханов не признал вину в вымогательстве, сообщил следователь в суде.

Как уточнил следователь, обвиняемый вымогал одиннадцать миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, — за нераспространение информации в Telegram-канале. По словам самого Суханова, эту сумму он не вымогал.

Накануне стало известно о задержании Суханова в рамках уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. Помимо него, был задержан бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), ему были предъявлены обвинения.

Также сообщалось об обысках в загородном доме Собчак по делу в отношении Суханова.