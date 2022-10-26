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Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Навальному и иностранным СМИ

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Зеленоградский суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к Алексею Навальному, его соратникам и иностранным СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Иск удовлетворен частично: размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию», — рассказали в суде, добавляя, что также суд «взыскал неустойку за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере».

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить два ролика о Дерипаске со своего YouTube-канала, позже решение было признано законным двумя вышестоящими инстанциями.

17 августа в аккаунте Алексея Навального в Twitter появилось сообщение о том, что Дерипаска подал в суд на него и его сторонников, требуя опровергнуть расследование о главе МИД РФ Сергее Лаврове. По словам сторонников политика, бизнесмен потребовал, чтобы команда Навального удалила расследование и записала видеоопровержение. В случае неудаления расследования бизнесмен требует выплачивать ему ежедневно по 50 млн руб.

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