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Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора Суханова

Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова

Журналистка Ксения Собчак, проходящая по делу о вымогательстве, прокомментировала арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем?.. Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала Собчак.

По ее мнению, дело против Суханова является «облавой на ее редакцию... которую надо было прижать».

«Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что», — заключила Собчак.

Ранее суд арестовал Суханова до 24 декабря года по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова

До этого стало известно, что Суханова задержали при получении транша в 800 тыс. от представителей Чемезова. Вскоре появилось видео, на котором Собчак переходит границу с Литвой со стороны Белоруссии.

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