Суд в Москве арестовал экс-главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) до 24 декабря по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС.

Судья сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяц.

Ранее суд в Москве арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 млн рублей.

До этого стало известно, что следователь в ходе заседания суда сообщил, что Суханова задержали во время получении транша в размере 800 тысяч рублей от представителей главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По данным следствия, коммерческий директор Собчак вымогал 11 млн рублей у Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале. Суханов не признал свою вину в вымогательстве.

Источник РИА Новости сообщал, что сама Собчак покинула Россию и направилась в Литву после обысков в ее доме в Московской области.