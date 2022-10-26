Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Песков заявил, что Путин не передавал Зеленскому специального послания 13:02
В Псковской области свернули передвижные пункты мобилизации... 13:01
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого... 13:00
Вирусолог Волчков: новый препринт – это «шах и мат»... 13:00
Песков раскрыл позицию Кремля по статусу иноагента... 12:59
Собчак опровергла свою связь с Telegram-каналом «Тушите... 12:57
На Украине оштрафовали доцента университета... 12:55
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал главу... 12:54
Глава Минэкономразвития России сообщил о совместных проектах... 12:53
Релиз новой игры от создателей Dead Space отменили в Японии из-за... 12:53

Двое бывших заместителей главы Сочи приговорены за взятки на 15 лет колонии

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Хамовнический суд Москвы приговорил к 15 годам колонии двух бывших заместителей главы Сочи за взятки на сумму 120 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом вынесен обвинительный приговор в отношении Анатолия Рыкова и Сергея Юрина, они признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), им назначено наказание в виде 15 лет колонии каждому», — сказали в суде.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив Репина под стражу на срок до 17 декабря.

Кроме того, под стражу заключены и гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки, и адвокат Дмитрий Григорьев, которому вменяется посредничество во взяточничестве.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+