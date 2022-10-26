РБК: Burger King начнет продавать вино в России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King начнет продавать тихие и игристые вина в своих заведениях в международном аэропорту Внуково с 2023 года, сообщает РБК.

Компания не сообщила, какие именно марки вин будут продаваться. С помощью эксперимента с винами сеть планирует изучить реакцию и спрос покупателей.

Ранее сообщалось, что российские рестораны начали заменять импортный алкоголь российским из-за приостановки поставок крупнейших зарубежных производителей.

В части замены речь идет о крепких напитках и винах зарубежного производства. В частности, американского Brown-Forman, британского Diageo и французского Hennessy. При этом в меню все еще можно найти эти бренды, так как определенные запасы были сделаны ранее, но они скоро закончатся, отметили участники рынка.

Рестораторы добавили, что ассортимент в меню был переработан, поэтому барную карту пополнил алкоголь отечественного производства. Например, выбор был сделан в пользу таких напитков как водка «Царская», коньяк «Рулле» и другие.