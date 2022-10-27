Сбой в мессенджере WhatsApp отразился на работе каждого шестого россиянина

Неполадки в мессенджере WhatsApp, произошедшие 25 октября, помешали работе лишь каждого шестого россиянина. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения — пользователи мессенджера — из всех округов страны. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Так, 47% экономически активных пользователей мессенджера, заходивших в свои аккаунты в WhatsApp 25 октября, заметили сбой в работе приложения. В частности, россияне не получали сообщения, нельзя было совершать звонки.

17% трудоустроенных граждан рассказали, что неполадки в WhatsApp отрицательно отразились на их работе. Впрочем, на работе большинства россиян проблемы мессенджера не отразились. Многие из них уже давно перешли на другие приложения, например, в Telegram.

Ранее сообщалось, что WhatsApp признали худшим мессенджером для безопасной переписки.