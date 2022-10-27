Почти половину россиян хотя бы раз штрафовал работодатель

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько россиян сталкивались с денежными штрафами на работе и за что чаще всего штрафовали сотрудников. В опросе приняли участие более 3000 респондентов из всех регионов страны. А сервис СберПодбор узнал у работодателей, за что в их компаниях предусмотрены штрафы. С результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 67% работодателей рассказали, что в их компании не предусмотрены штрафные санкции. 33% респондентов ответили, что они есть. Чаще всего это компании из сферы агропрома и производства (29%), строительства (16%), торговли (14%), а также транспорта и логистики (13%).

При этом 47% опрошенных сотрудников рассказали, что сталкивались с системами денежных штрафов в компаниях, где работали.

Согласно ТК РФ, введение штрафов работодателем является прямым нарушением действующего законодательства. Примечательно, что 55% респондентов знают об этом.

29% опрошенных также отметили, что обычно сотрудников их компании штрафовали на сумму до 1000 рублей. Каждый третий респондент (33%) указал штрафы от 1000 до 3000 руб. 18% рассказали, что в их компании штрафовали на 3000–5000 руб., а 20% отметили размер наказания в размере более 5000 руб.

Более половины (52%) указали, что штрафы обычно применялись из-за ненадлежащего исполнения рабочих обязанностей. 45% — за опоздания, 31% — за прогулы, 24% — за недостачу, 20% — за нарушение техники безопасности, 15% — за ненадлежащее обращение с клиентами, а 10% — за несоответствие дресс-коду.

В варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что были свидетелями денежных штрафов за невыполнение рабочего плана и срывы сроков работ.

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